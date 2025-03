Orta Doğu ateşi büyüyor! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.Haberde ayrıca, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampında bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında da çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.Görgü tanıkları, İsrail'in Tuffah Mahallesi'nde El-Meşheravi ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını aktardı. Sağlık ekipleri de İsrail'in saldırısında yaralanan birkaç kişinin Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildiğini dile getirdi.İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesiminde 4 katlı boş bir binaya düzenlediği hava saldırısında bina tamamen yıkılırken, çevresindeki evlerde de yıkıma neden oldu. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta deniz polisine ait bir noktayı da bombaladı, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Bu arada İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Miğraka bölgesine saldırı düzenlerken, bir savaş uçağı da Han Yunus'un batısındaki bir bölgeyi hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı olmadı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de kanser hastalarının tedavisi için tek ihtisas hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail tarafından askeri üs olarak kullanıldığı ve geri çekilirken tamamen yok edildiği belirtildi. Açıklamada, 'Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini kasten çökertmeye yönelik sistematik yıkım politikasının bir parçası ve soykırım zincirinin bir halkasıdır' ifadeleri kullanıldı.Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarına hız kazandıran İsrail, ülkeyi bir kez daha hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü'ne yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı savunulan açıklamada, 'IDF, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeyi sürdürecek' denildi. Saldırı anına ait görüntüler ise IDF tarafından paylaşıldı. Suriye basını Palmira Askeri Havaalanı'nı hedef alan saldırıda 2 personelin yaralandığını duyurdu.İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.Ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldıran İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, 'Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar' bu durumun süreceği vurgulandı.