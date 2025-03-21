İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yine bir gemi karaya oturdu.Geminin Rusya'dan Mozambik'e seyir halinde olduğu bildirildi.ÇALIŞMA BAŞLATILDIKıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya’dan Mozambik’e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturan Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma Uzmanımız, balık adam ekibimiz, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.