Metro seferleri güncel durum 20 Mart: Taksim metrosu açıldı mı?

İstanbul'da ulaşımda 20 Mart'taki son durum merak ediliyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan bir kararla dün, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı: Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar), M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı: Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatılmıştı.TAKSİM METROSU AÇILDI MI? (20 MART)Dün yapılan açıklamada ikinci bir duyuruya kadar Taksim istasyonundaki ulaşımın askıya alındığı belirtilmişti. Bu nedenle 20 Mart Perşembe günü de Taksim metro durağı ulaşıma kapalı olacak.20 MART METRO SON DURUMBelirtiilen metro istasyonları hâlâ kapalı. Buna göre askıya alınan durak ve hatlar şöyle:M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı: Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar),M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı: Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar)F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı