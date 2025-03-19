Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları yeni güne rekorlarla başladı. Gram altın şu sıralar 3.601,84 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Mart 2025 gram altın çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerginlik ve ABD'nin ticaret savaşlarını artırmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere tırmandı.
Serbest piyasada gram altın 3.601,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.935,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
19 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.601,48 TL
Satış 3.601,84 TL
19 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.885,00 TL
Satış 5.962,00 TL
19 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.768,00 TL
Satış 11.907,00 TL
19 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 23.465,00 TL
Satış 23.716,00 TL
19 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.038,42 dolar
Satış 3.038,81 dolar
Serbest piyasada gram altın 3.601,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.935,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
19 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.601,48 TL
Satış 3.601,84 TL
19 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.885,00 TL
Satış 5.962,00 TL
19 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.768,00 TL
Satış 11.907,00 TL
19 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 23.465,00 TL
Satış 23.716,00 TL
19 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.038,42 dolar
Satış 3.038,81 dolar