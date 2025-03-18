Sosyal medyada bomba eğitimi verdi! İfadesinde 'Ne anlattığımı bilmiyordum' dedi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği öne sürülen ve DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen sanık Rami Haccar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, 2015 yılının Haziran ayında Suriye'de çekildiği belirtilen ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) terör örgütünün propagandasını içeren videonun detaylı bir şekilde incelendiği, videonun 22. saniyesinde görülen kişinin Rami Haccar olabileceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı ve bu kapsamda ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.İddianamede, uzmanlık raporuyla videodaki kişi ile sanık Haccar'ın aynı kişi olduğunun tespit edildiği, ayrıca sanığın videoda bulunduğu anların, bomba yapımıyla ilgili görüntülerin kaydedildiği anlara denk geldiği ifade edildi.İfadesinde; Suriye'de doğup 2017'de Türkiye'ye geldiğini belirten Rami Haccar, ‘'Geçici kimlik koruma belgesi aldım. Herhangi bir suça karışmadım. 2014'de a Suriye'de savaşlar başladığında ÖSO'ya bağlı gruplar içerisinde 1 yıl yer aldım. Başımdan yaralanmam sebebiyle beni gönderdiler. ÖSO'dan ayrılınca 1-2 sene Suriye'de Halep'te tekstil işi yaptım daha sonra Türkiye'ye geldim. Görüntülerde bulunan şahıs benim fakat görüntülerde ne anlattığımı bilmiyorum. Orası ÖSO içerisinde alınmış bir görüntümdür. HTŞ içerisinde bulunan bir görüntü değildir. Bomba yapımına ilişkin bir şey bilmiyorum. Benim ellerimden aldığım darbe nedeniyle his kaybı vardır. Böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Ben ve benim çevreme göre DEAŞ, terör örgütüdür'' dediği öğrenildi.Hazırlanan iddianamede Rami Haccar'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, konuya ilişkin yargılama geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Rami Haccar'ı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.