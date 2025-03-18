WhatsApp'a yeni özellikler geliyor: Profil bağlantıları ve durum kaydetme

WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan Android beta güncellemesi (sürüm 2.25.7.9) ile birlikte gelen yenilikler, sosyal medya bağlantılarının profile eklenmesi ve durum kaydetme özelliklerini içeriyor.Bu güncellemeler, kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarındaki hesaplarını WhatsApp profillerine entegre etmelerine ve arkadaşlarıyla daha kolay bağlantı kurmalarına olanak tanıyor.SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARIYeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar Instagram profil bağlantılarını WhatsApp hesaplarına ekleyebilecekler.Bu özellik sayesinde, profillerini paylaşmak ve farklı platformlardaki kişilerle bağlantı kurmak çok daha kolay hale geliyor.Bağlantı eklendiğinde, sohbet bilgileri sayfasının en üstünde görülecek ve kişiler tek bir dokunuşla profilinizi ziyaret edebilecek. Şu an için sadece Instagram desteği bulunsa da WhatsApp'ın gelecekte daha fazla sosyal medya platformunu desteklemesi bekleniyor.GİZLİLİK KONTROLLERİEWhatsApp, sosyal medya bağlantılarını kimlerin görebileceğini kontrol edebilmeniz için gizlilik ayarları da sunuyor. Kullanıcılar dört farklı görünürlük seçeneğinden birini seçebiliyor:Herkes: Bağlantılı profilinizi herkes görebilir.Yalnızca kişiler: Bağlantıyı sadece kişilerinizde kayıtlı olan kişiler görüntüleyebilir.Belirli kişiler: Bağlantınızı paylaşmak için belirli kişileri seçebilirsiniz.Hiç kimse: Profil bağlantılarınızı tamamen gizli tutabilirsiniz.Bu seçenekler sayesinde, çevrimiçi varlığınız üzerinde tam kontrol sahibi olabilir ve gizliliğinizi dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz.DURUM KAYDETME ÖZELLİĞİWhatsApp, sosyal medya bağlantılarının yanı sıra, kullanıcıların kendi durum güncellemelerinden fotoğraf ve videoları doğrudan cihazlarına kaydetmelerine olanak tanıyacak bir durum kaydetme özelliğini de test ediyor.Bu özellik, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan içerikleri yeniden yayınlamayı veya önemli güncellemeleri saklamayı kolaylaştıracak.Şu an için bu özellikler sadece Google Play Beta Programı'ndaki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. WhatsApp, önümüzdeki haftalarda bu özellikleri kademeli olarak daha fazla kullanıcıya sunmayı planlıyor.