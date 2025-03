Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Çanakkale Zaferi, işgalci güçlerin 'hasta adam' olarak gördükleri bir milletin yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur. Milli mücadelenin fitili Çanakkale Zaferi'yle ateşlenmiştir. 110 yıl önceki hayasız akımları nasıl bozguna uğratıp milletin kardeşliği temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.TERÖRSÜZ TÜRKİYEBölücü terör örgütünden ilelebet kurtulmak için yoğun çaba içerisindeyiz. 85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.GAZZE'YE SALDIRILARŞunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız. Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş, şımarıklık, cinnet hali, küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları da saracaktır.İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDAİkinci uçak gemimizi de yapıyoruz. 180'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Ordumuzun yıpratılmasına, örselenmesine izin vermeyiz. Ordumuzun ve komuta kadememizin her daim yanındayız. TSK'nın her ne suretle olursa olsun vasıflarının zedelenmesine göz yummayız.