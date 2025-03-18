Vali’den CHP’lilere tepki: Siz paralel devlet misiniz? Utanmıyor musunuz? Ayıp, ayıp!

Zonguldak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alternatif bir anma programı gerçekleştirildi.Havanın yağışlı olması üzerine Valilik binası girişine konulan kürsüde konuşma yapıldığı sırada valilik binasının balkonuna çıkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu alternatif tören düzenleyen CHP grubuna sert sözlerle tepki gösterdi.Makamında bulunan balkondan CHP'lilere seslenen Vali Hacıbektaşoğlu, 'Siz paralel devlet misiniz? Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp! Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz!' diyerek sert sözlerle tepki gösterdi.CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu da Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na; ' Sayın Valim size saygımız var' dedi.CHP İl Başkanı Devrim Dural da konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlatacağını ve duruma göre bir basın açıklaması yapacağını söyledi.