Otoyolda korkunç kaza: Kağıt gibi ezildi! 1 ölü, 3 yaralı!

Kaza, sabah saat 08.10 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi geçişinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan İ.K. (53) kontrolündeki 34 EVA 561 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ şeridinde ilerlemekte olan M.A. (53) idaresindeki 80 AHC 03 plakalı çekiciye bağlı olan 80 ADD 724 plakalı dorsenin altına girdi.Kazada tırın altında kalan araç adeta ezildi. Aracın sürücüsü İ.K. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mustafa Tuncay (29) ile eşi İ.K.T. (26) ve 3 yaşındaki çocukları M.L.T. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.KURTARILAMADIAdrese ulaşan ekiplerce yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı.Ağır yaralı olan Mustafa Tuncay, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi İ.K.T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.