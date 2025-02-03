Samsun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci trafik kazasında, her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da yaşanan feci trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.Vezirköprü ilçesinde seyreden 06 CED 595 plakalı otomobil, Teberük Mahallesi civarında ilerlediği sırada karşı yönden gelen 16 P 8383 plakalı otomobille virajda kafa kafaya çarpıştı.Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralıları alarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.