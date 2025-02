Siyonist yuvasında skandal! Gazze isyanını böyle susturdular

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği bilinen bir gerçek. Ülke geçmişten bugüne Siyonizm karşıtı her türlü faaliyeti engellemek için büyük çaba gösterdi. Özellikle "özgürlüğün kalesi" olarak nitelendirilen üniversiteler dahi katliamın arkasında durdu ve Filistin yanlısı protestoları susturdu. Yakın zamanda da en bilinen eğitim kurumlarından Columbia'ya bağlı Bernard Koleji utanç verici bir karara imza atarak 57 yıl sonra ilk kez 2 öğrenciyi siyasi bir nedenle okuldan attı.

Nisan ayı ortalarında ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, İsrail'in işgalini ve Gazze'deki soykırımını destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.Rektörlük, eylemlerin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı.Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan 'ifade özgürlüğü' engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.Columbia Üniversitesi'nde ve ona bağlı kuruluşlarda protestolar sürerken, eğitim kurumu skandal bir karara imza attı. Columbia Üniversitesi'ne bağlı Barnard Koleji'nden iki öğrenci, 'derse müdahale ettikleri' gerekçesiyle okuldan atıldı.Columbia Üniversitesi'ne bağlı Barnard Koleji'nden bir grup öğrenci, 21 Ocak'ta bahar döneminin ilk gününde 'modern İsrail tarihi' dersini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı meselesinden kaçındığı ve Gazze'de devam eden soykırımı örtbas ettiği için protesto etti.Öğrenciler, dersi protesto eden bildiriler dağıttı. Columbia Üniversitesi'nin geçici başkanı Katrina Armstrong, bildirilerde 'kabul edilemez şiddet içerikli görüntüler olduğunu' iddia etti.Üç gün sonra, öğrencilerden ikisi geçici uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kaldı ve yurtlar, kütüphaneler, sağlık hizmetleri ve yemekhaneler dahil olmak üzere tüm kampüs tesislerinden uzaklaştırıldı. Columbia Üniversitesi Apartheid Tasfiye Grubu'na (Cuad) göre, bunların hepsi bir soruşturma veya duruşma yapılmadan gerçekleşti.Cuma günü de uzaklaştırılmalarının üzerinden bir aydan az bir süre geçtikten sonra resmen okuldan atıldılar. Cuad'a göre, öğrencilerin kurumdan atılmaları Columbia'da 57 yıl sonra gerçekleşen ilk siyasi bağlantılı ihraç ve Gazze soykırımıyla ilgili ilk resmi ihraçtır.Cuad, Barnard'ın bugüne kadar 50'den fazla öğrenciyi kurumdan uzaklaştırdığını bildirdi.Grup, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Barnard'a yeni gelen bir çalışanın tüm süreci denetlediğini bildirdi. Grup, çalışanın yöntemlerinde tutarlı olmadığını ve toplantılar arasında sorgulama protokolünü değiştirdiğini ve ruh haline bağlı olarak öğrencilere karşı tonunu ve tavrını değiştirdiğini ifade etti.Cuad, soruşturma sürecinde öğrencilere temsilci verilmediğini bildirdi. Gruba göre ihraçlar, resmi uzaklaştırmaların aksine soruşturma veya duruşma gerektirmeyen 'geçici uzaklaştırmalar' veren 'yeni bir disiplin organı' olan Barnard Öğrenci Müdahale ve Başarı Ofisi himayesinde gerçekleşti.Cuad, yeni ofisin neredeyse sadece Filistin yanlısı öğrencileri hedef almak için kullanıldığını aktardı.Öğrencilerin neden ihraç edildiğine ilişkin bilgi talebine yanıt olarak Barnard College başkanı Laura Rosenbury tarafından şu açıklama yapıldı: 'Federal yasaya göre, öğrencilerin akademik ve disiplin kayıtları hakkında yorum yapamayız. Bununla birlikte, Barnard, bir ilke ve politika meselesi olarak, öğrenmenin geliştiği, bireylerin kendilerini güvende hissettiği bir yer olarak topluluğumuzu korumak için her zaman kararlı adımlar atacaktır.'Cuad, bu hafta öğrencilerin okula iade edilmesi için bir dizi eylem başlatacağını bildirdi.Grup, Columbia'da Filistin yanlısı protestolara yönelik çifte standartların olduğunu sıklıkla aktarıyor. Cuad yaptığı açıklamada, 'Barnard, Filistin yanlısı öğrencileri hedef almak için disiplin kurallarını sürekli ihlal etti.' ifadelerini kullandı.