Ali Erbaş: Deprem bölgesinde 135 bin vatandaşımıza iftar sofrası kurulacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen '2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Toplantı, Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından konuşan Erbaş, "Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi ramazan ayına kavuşmanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. İnşallah, 28 Şubat Cuma günü kılacağımız teravih namazının ardından 1 Mart Cumartesi günü tutacağımız oruçla Ramazan-ı Şerife girmiş olacağız" diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, her yıl toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla ramazan ayında önemli bir konuyu kamuoyu gündemine taşımak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Erbaş, "Bu senenin teması da 'İyilik Ayı Ramazan' olarak belirlenmiştir. Ramazan ayı boyunca yapacağımız programlarla iyilik üzerinde durulacak, iyiliği, güzelliği ve güzel ahlakı yayma; kötülüğe ve çirkinliğe de engel olma sorumluluğumuz ekseninde fert ve toplum bazında bir farkındalık oluşturulması sağlanacaktır" dedi.Ardından Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2025 yılı ramazan yardım planlamalarına değinen Erbaş, "Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine, gıda paketi, alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği şeklinde, toplamda 450 milyon liralık yardım yapılacaktır. Deprem bölgesinde kurulacak 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşımıza iftar sofraları kurulacaktır. Gazze'de insani yardımlarını aralıksız sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye toplam 603 TIR insani yardım ulaştırmıştır. Ramazan ayında bu sayıya 50 TIR'ın daha eklenmesi planlanmıştır. Ayrıca iftar, sahur ve sıcak yemek dağıtımlarıyla 250 bin Filistinli kardeşimize yardım ulaştırılması hedeflenmiştir. Vakfımız, Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek, ateşkesin kalıcı olması durumunda bölgedeki okul ve camilerin onarımı için de imar ve inşa çalışmaları yürütecektir" ifadelerini kullandı.