Samsung'dan kötü haber: Bu telefonlar artık güncelleme almayacak

Teknoloji devi Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Ancak bu güncelleme, bazı eski modeller için son olacak. Samsung'un güncelleme politikasına göre, çoğu cihaz dört yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri alıyor. Giriş seviyesi modeller ise genellikle daha az güncellemeyle destekleniyor.One UI 7 güncellemesi yayınlandığında, aşağıdaki modeller işletim sistemi güncelleme desteğini kaybedecek:Galaxy S21Galaxy S21+Galaxy S21 UltraGalaxy Z Serisi:Galaxy Z Flip 3Galaxy Z Fold 3Galaxy A & M Serisi:Galaxy A14 / A14 5GGalaxy M14 / M14 5GOne UI 7 güncellemesi, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle geliyor. Kullanıcı arayüzü tasarımı yenilenirken, yapay zeka destekli özellikler ve özelleştirme seçenekleri de ekleniyor. İşte One UI 7 ile gelen bazı önemli özellikler:One UI 7, eski Samsung modelleri için son büyük güncelleme olacak. Bu güncellemeyle birlikte, cihazlar yeni özellikler ve iyileştirmelerle yenilenecek. Ancak bundan sonra, sadece güvenlik güncellemeleri almaya devam edecekler.