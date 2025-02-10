Van’da izinsiz yürüyüş yapanlara polis müdahale etti
Polis engeline rağmen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde kent merkezinde yürüyüş yapmaya çalışan 17 kişi gözaltına alındı.
Van'da hareketli dakikalar yaşandı...
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde bir araya gelen bir grup, Kadınlara Özgürlük' adı altında yürüyüş için Sanat Sokağı'ndan DBP il binasına kadar yürümek istedi.
Ancak grubun bu yürüyüş için izin almadığı ortaya çıktı.
İZİNSİZ EYLEME VEKİLLER DE KATILDI
Eyleme DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coştun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.
İZİN ÇIKMAMASINA RAĞMEN DEVAM ETTİLER
Bölgede güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi.
Van Milletvekili Sayyiğit, polis amirleriyle görüştü.
Görüşmeden olumlu sonuç çıkmayınca grup, sloganlar atarak yürümek istedi.
17 GÖZALTI
Polis, gruba dağılmaları konusunda sık sık uyarı anonslarında bulundu.
Ancak grup dağılmayınca polis biber gazı kullanarak müdahale etti, 17 kişiyi gözaltına aldı.