Van’da izinsiz yürüyüş yapanlara polis müdahale etti

Van'da hareketli dakikalar yaşandı...Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde bir araya gelen bir grup, Kadınlara Özgürlük' adı altında yürüyüş için Sanat Sokağı'ndan DBP il binasına kadar yürümek istedi.Ancak grubun bu yürüyüş için izin almadığı ortaya çıktı.Eyleme DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coştun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi.Van Milletvekili Sayyiğit, polis amirleriyle görüştü.Görüşmeden olumlu sonuç çıkmayınca grup, sloganlar atarak yürümek istedi.Polis, gruba dağılmaları konusunda sık sık uyarı anonslarında bulundu.Ancak grup dağılmayınca polis biber gazı kullanarak müdahale etti, 17 kişiyi gözaltına aldı.