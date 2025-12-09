Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları FED'in yarın faiz indirimi yapacağı yönündeki güçlü beklenti ve doların sakin seyriyle gevşedi. Salı günü altın fiyatları düşüşe geçti. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL? İşte 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum alım-satım yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü 5.770 TL seviyelerini gören gram altın düşüşe geçti. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentiler ve FED Başkanı Jerome Powell'ın daha sert bir tonda konuşabileceğine yönelik tahminler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın kaç TL oldu? İşte 9 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları...Alış: 4.194,54 dolarSatış: 4.195,12 dolarAlış: 5.260,58 TLSatış: 5.510,55 TLAlış: 37.590,00 TLSatış: 37.919,00 TLAlış: 37.189,31 TLSatış: 37.923,41 TLAlış: 18.854,00 TLSatış: 19.036,00 TLAlış: 9.422,00 TLSatış: 9.513,00 TLAlış: 5.735,44 TLSatış: 5.736,22 TL