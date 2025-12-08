  • USD: 42,47 - 42,55
Trafik yine kilit! Araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı.

Ekleme: 8.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 8.12.2025 - 09:56 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbullu için sabah saatleri adeta bir çileye döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Kadıköy Kozyatağı D-100 karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.