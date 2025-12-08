Altın yükselişe geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları; FED'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti ve dolar endeksinin zayıflamasıyla beraber yeni haftaya yükselişle başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL? İşte 8 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları 8 Aralık 2025 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altındaki fiyatlamalardaki son durumu araştırıyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) 25 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler ve doların zayıflaması sonucu altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Pazar gününü 5.748,827 TL seviyesinde kapatan gram altın tırmanışa geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın kaç TL oldu? İşte 8 Aralık Pazartesi 2025 güncel altın fiyatları...Alış: 4.210,12 dolarSatış: 4.210,71 dolarAlış: 5.288,42 TLSatış: 5.310,08 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 37.830,00 TL

Satış: 38.021,00 TL



TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.125,40 TL

Satış: 37.858,23 TL







YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.973,00 TL

Satış: 19.086,00 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.487,00 TL

Satış: 9.543,00 TL



GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.762,34 TL

Satış: 5.763,15 TL