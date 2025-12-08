Altın 2026'da ne kadar olacak? Altında 2026 senaryoları...
Ons altındaki artış, yurt içindeki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2025'te rekor üstüne rekor kıran ons altının 2026'da bu yükselişi artırması beklentileri birbiri ardına açıklanıyor.
Haftanın ilk gününde dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a geriledi. Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 4 bin 216 dolardan işlem görüyor.
Altın 2025 yılı boyunca yüzde 60 değerlendi. Bu nedenle 2026'da altının geleceği seviyeler, yatırımcıların ve tüm finans çevrelerinin odağında bulunuyor.
Acaba 2026'da da altın fiyatları 2025'teki gibi hızlı artacak mı?
Bu sorunun yanıtı, dünya piyasalarına yön veren dev kurumların 2026 altın tahminlerinde...
Bugüne kadar açıklanan tahminlere bakıldığında kurumların ons altının fiyatında artış beklediği ve ortalama rakamların 4 bin dolar ile 5 bin 55 dolar arasında sıralandığı görüldü.
ULUSLARARASI DEV BANKLARIN ALTIN TAHMİNİ
Önde gelen bankaların 2026 için altın tahminleri şöyle:
Şu anda ons altın: 4 bin 216 dolar
Goldman Sachs: 4 bin dolar
Morgan Stanley: 4 bin 400 dolar
Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar
UBS: 4 bin 500 dolar
Wells Fargo: 4 bin 500-4 bin 700 dolar
Bank of America: 5 bin dolar
JP Morgan: 5 bin 55 dolar
DÜNYA ALTIN KONSEYİNE GÖRE OLASILIK VE BEKLENTİLER
Dünya Altın Konseyi, ekonomik istikrar karşısında altın fiyatlarının yatay seyredeceğini, hafif ekonomik gerilemede altın fiyatlarının yüzde 5-15 oranında artacağını, küresel durgunluk karşısında yüzde 15-30 artış yaşanacağını ve inişin ancak ekonomik canlanma veya Fed'in faiz artırmasıyla ile yaşanabileceğini, o durumda da beklenen düşüşün yüzde 5-20 olmasının beklendiğini açıkladı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 770 lira
Çeyrek altın: 9 bin 784 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 864 lira
Tam altın: 39 bin 140 lira
Yarım altın: 19 bin 570 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,5770 lira
Euro: 49,7123 lira
Sterlin: 56,7206 lira
