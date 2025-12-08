  • USD: 42,47 - 42,55
Ons altındaki artış, yurt içindeki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2025'te rekor üstüne rekor kıran ons altının 2026'da bu yükselişi artırması beklentileri birbiri ardına açıklanıyor.

Ekleme: 8.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 8.12.2025 - 15:01
Altın 2026'da ne kadar olacak? Altında 2026 senaryoları...Haftanın ilk gününde dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a geriledi. Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 4 bin 216 dolardan işlem görüyor.

Altın 2025 yılı boyunca yüzde 60 değerlendi. Bu nedenle 2026'da altının geleceği seviyeler, yatırımcıların ve tüm finans çevrelerinin odağında bulunuyor.

Acaba 2026'da da altın fiyatları 2025'teki gibi hızlı artacak mı?

Bu sorunun yanıtı, dünya piyasalarına yön veren dev kurumların 2026 altın tahminlerinde...

Bugüne kadar açıklanan tahminlere bakıldığında kurumların ons altının fiyatında artış beklediği ve ortalama rakamların 4 bin dolar ile 5 bin 55 dolar arasında sıralandığı görüldü.

ULUSLARARASI DEV BANKLARIN ALTIN TAHMİNİ

Önde gelen bankaların 2026 için altın tahminleri şöyle:

Şu anda ons altın: 4 bin 216 dolar

Goldman Sachs: 4 bin dolar

Morgan Stanley: 4 bin 400 dolar

Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar

UBS: 4 bin 500 dolar

Wells Fargo: 4 bin 500-4 bin 700 dolar

Bank of America: 5 bin dolar

JP Morgan: 5 bin 55 dolar

DÜNYA ALTIN KONSEYİNE GÖRE OLASILIK VE BEKLENTİLER

Dünya Altın Konseyi, ekonomik istikrar karşısında altın fiyatlarının yatay seyredeceğini, hafif ekonomik gerilemede altın fiyatlarının yüzde 5-15 oranında artacağını, küresel durgunluk karşısında yüzde 15-30 artış yaşanacağını ve inişin ancak ekonomik canlanma veya Fed'in faiz artırmasıyla ile yaşanabileceğini, o durumda da beklenen düşüşün yüzde 5-20 olmasının beklendiğini açıkladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 770 lira

Çeyrek altın: 9 bin 784 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 864 lira

Tam altın: 39 bin 140 lira

Yarım altın: 19 bin 570 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,5770 lira

Euro: 49,7123 lira

Sterlin: 56,7206 lira