Altın 2026'da ne kadar olacak? Altında 2026 senaryoları...

Haftanın ilk gününde dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a geriledi. Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 4 bin 216 dolardan işlem görüyor.Altın 2025 yılı boyunca yüzde 60 değerlendi. Bu nedenle 2026'da altının geleceği seviyeler, yatırımcıların ve tüm finans çevrelerinin odağında bulunuyor.Acaba 2026'da da altın fiyatları 2025'teki gibi hızlı artacak mı?Bu sorunun yanıtı, dünya piyasalarına yön veren dev kurumların 2026 altın tahminlerinde...Bugüne kadar açıklanan tahminlere bakıldığında kurumların ons altının fiyatında artış beklediği ve ortalama rakamların 4 bin dolar ile 5 bin 55 dolar arasında sıralandığı görüldü.Önde gelen bankaların 2026 için altın tahminleri şöyle:Şu anda ons altın: 4 bin 216 dolarGoldman Sachs: 4 bin dolarMorgan Stanley: 4 bin 400 dolarDeutsche Bank: 4 bin 450 dolarUBS: 4 bin 500 dolarWells Fargo: 4 bin 500-4 bin 700 dolarBank of America: 5 bin dolarJP Morgan: 5 bin 55 dolarDünya Altın Konseyi, ekonomik istikrar karşısında altın fiyatlarının yatay seyredeceğini, hafif ekonomik gerilemede altın fiyatlarının yüzde 5-15 oranında artacağını, küresel durgunluk karşısında yüzde 15-30 artış yaşanacağını ve inişin ancak ekonomik canlanma veya Fed'in faiz artırmasıyla ile yaşanabileceğini, o durumda da beklenen düşüşün yüzde 5-20 olmasının beklendiğini açıkladı.Gram altın: 5 bin 770 liraÇeyrek altın: 9 bin 784 liraCumhuriyet altını: 39 bin 864 liraTam altın: 39 bin 140 liraYarım altın: 19 bin 570 liraDolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.Döviz fiyatlarında son durum şöyle:Dolar: 42,5770 liraEuro: 49,7123 liraSterlin: 56,7206 lira