AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Aralık mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor. Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz." dedi.