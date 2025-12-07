Gece Kulübünde Dehşet Ölüm!

Hindistan'ın Goa eyaletindeki gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken yangının ilk çıkış anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı

Hindistan'da yangın felaketi...Ulusal basınında yer alan haberlere göre, Goa'daki ünlü gece kulüplerinden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Ölenlerden 4'ünün turist, 14'ünün kulüp çalışanı olduğu, ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesinden kaynaklandığı bildirildi.Yangının mutfağın yakınındaki tüpün patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.Olayla başlatılan ilgili soruşturma sürerken, yangının ilk çıkış anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.