Diyarbakır'da Mesaj Dayağı!
Yenişehir ilçesinde, bir şahıs yengesine masaj attığı iddasıyla buluşmaya çağırdığı K.B'yi dövüp bacağından vurdu. Olay anları bir cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
2 Aralık'ta Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi'ndeki bir kafede kavga meydana geldi.
F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.'yi belirtilen kafede bekledi.
DÖVÜP BACAĞINDAN VURDU
Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
'YENGEME MESAJ ATTI' DEDİ
Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.'yi bu nedenle vurduğunu söyledi.
F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRIYA UĞRAYAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.
