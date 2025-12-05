Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5'inci İstanbul Eğitim Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum' dedi.