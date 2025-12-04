  • USD: 42,36 - 42,44
Türkiye'nin Kanser Haritası!

2022 verileri, Türkiye'de iyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümleri il bazında ele aldığında dikkat çekici bir tabloyu gözler önüne serdi. TÜİK'in yayımladığı istatistiklere göre bazı şehirlerde kanser kaynaklı ölüm oranları diğer illere kıyasla belirgin biçimde daha yüksek. İşte Türkiye'nin kanser gerçeğini ortaya koyan güncel harita…

Ekleme: 4.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 4.12.2025 - 11:55 / Editör: Erhan Şimşek
Kanser, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın ve ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak bazı şehirlerde kanser nedeniyle yaşanan kayıplar diğer illere göre belirgin biçimde daha yüksek. İşte kanserin en fazla ve en az can aldığı o iller…

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

10 - İSTANBUL - %17.8

9. TEKİRDAĞ - %17.9

8. SAKARYA - %18

7 - VAN - %18,2

6 - ANKARA - %18,5

5 - BAYBURT - %18,5

4 - ERZURUM - %18,6

3- IĞDIR - %18,6

2 - KARS - %18,8

1 - AĞRI - %21,8