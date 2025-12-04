Meteoroloji Uyardı: Ege ve Akdeniz’de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Kıyı Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara ve iç kesimlerde sis, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışların zaman zaman kuvvetleneceği bildirildi.
Marmara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don olayları öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı.
Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında beklenen yer yer kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don riski nedeniyle özellikle sürücülere uyarıda bulunuldu.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında öğleden sonra yerel sağanak görülecek. Bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.
Bursa 17°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale 17°C – Yerel sağanak
İstanbul 17°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli 16°C – Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi
Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yağışlar kuvvetli olabilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar 12°C – Çok bulutlu
Denizli 15°C – Yerel gök gürültülü sağanak
İzmir 18°C – Kuvvetli sağanak
Muğla 14°C – Kuvvetli sağanak
Akdeniz Bölgesi
Bölgenin batısında çok bulutlu hava ve yerel sağanaklar etkili olacak. İç kesimlerde sis ve pus görülecek.
Adana 23°C – Parçalı bulutlu
Antalya 23°C – Yerel gök gürültülü sağanak
Hatay 19°C – Parçalı bulutlu
Isparta 15°C – Yerel sağanak
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğuda buzlanma, don, bölge genelinde pus ve sis bekleniyor.
Ankara 13°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir 11°C – Parçalı bulutlu
Konya 12°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir 10°C – Az bulutlu
Batı Karadeniz
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.
Bolu 15°C – Parçalı bulutlu
Düzce 18°C – Parçalı bulutlu
Sinop 20°C – Az bulutlu
Zonguldak 18°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis bekleniyor.
Amasya 15°C – Az bulutlu
Rize 16°C – Az bulutlu
Samsun 17°C – Az bulutlu
Trabzon 16°C – Az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Kuzey ve doğuda buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak.
Erzurum 7°C – Az bulutlu
Kars 7°C – Parçalı bulutlu
Malatya 10°C – Az bulutlu
Van 9°C – Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Batman 14°C – Az bulutlu
Diyarbakır 14°C – Az bulutlu
Gaziantep 15°C – Az bulutlu
Mardin 15°C – Az bulutlu