Meteoroloji Uyardı: Ege ve Akdeniz’de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışların zaman zaman kuvvetleneceği bildirildi.Marmara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don olayları öngörülüyor.Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı.Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında beklenen yer yer kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don riski nedeniyle özellikle sürücülere uyarıda bulunuldu.Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında öğleden sonra yerel sağanak görülecek. Bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.Bursa 17°C – Parçalı bulutluÇanakkale 17°C – Yerel sağanakİstanbul 17°C – Parçalı bulutluKırklareli 16°C – Parçalı bulutluKıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yağışlar kuvvetli olabilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.Afyonkarahisar 12°C – Çok bulutluDenizli 15°C – Yerel gök gürültülü sağanakİzmir 18°C – Kuvvetli sağanakMuğla 14°C – Kuvvetli sağanakBölgenin batısında çok bulutlu hava ve yerel sağanaklar etkili olacak. İç kesimlerde sis ve pus görülecek.Adana 23°C – Parçalı bulutluAntalya 23°C – Yerel gök gürültülü sağanakHatay 19°C – Parçalı bulutluIsparta 15°C – Yerel sağanakParçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğuda buzlanma, don, bölge genelinde pus ve sis bekleniyor.Ankara 13°C – Parçalı bulutluEskişehir 11°C – Parçalı bulutluKonya 12°C – Parçalı bulutluNevşehir 10°C – Az bulutluGenel olarak parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.Bolu 15°C – Parçalı bulutluDüzce 18°C – Parçalı bulutluSinop 20°C – Az bulutluZonguldak 18°C – Parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis bekleniyor.Amasya 15°C – Az bulutluRize 16°C – Az bulutluSamsun 17°C – Az bulutluTrabzon 16°C – Az bulutluParçalı ve az bulutlu hava hâkim. Kuzey ve doğuda buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak.Erzurum 7°C – Az bulutluKars 7°C – Parçalı bulutluMalatya 10°C – Az bulutluVan 9°C – Az bulutluParçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.Batman 14°C – Az bulutluDiyarbakır 14°C – Az bulutluGaziantep 15°C – Az bulutluMardin 15°C – Az bulutlu