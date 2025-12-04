Antalya Turizmde Rekora Doymuyor!

Dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri olan ve misafir ettiği turist sayısıyla dünyada ilk 10 içerisinde bulunan Antalya'da 2025 yılı rakamları, devam eden savaşlar, dünya genelindeki ekonomik sorunlar gibi problemlere rağmen, tüm zamanların rekor yılı olan 2024'e göre 11 aylık dönemde yükselişini sürdürmeyi başardı. Hem 11 aylık dönem hem de bu yılın kasım ayı rakamları, tüm zamanların yeni iki rekoru olarak kayıtlara girdi.152 ülkeden turist gelişinin yaşandığı 2025 yılı Kasım ayında tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşıldı. Rekor yılı olan 2024'ün Kasım ayına göre bu kasımda yüzde 2,4'lük artış kaydedildi. Geçen yıl kasım ayında 474 bin olan turist sayısı bu yıl 486 bine yükseldi. Kasım ayında Antalya'ya en çok Alman turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 7'lik düşüşle 128 bin 602 Alman turist Antalya'da tatil yaptı. İkinci sıradaki Rusya'dan ise yüzde 10'luk artışla 108 bin 536 kişi geldi. Üçüncü sırada ise yüzde 4,5 düşüşle İngiltere'den 50 bin 100 turist geldi. Kasım ayında en çok turist gelen diğer ülkeler şöyle; Polonya yüzde 0,6 artışla 22 bin 92 kişi, Ukrayna yüzde 14 artışla 8 bin 153 kişi, Litvanya yüzde 26 artışla 7 bin 870 kişi, Kazakistan yüzde 15 artışla 6 bin 953 kişi, Hollanda yüzde 1 düşüşle 6 bin 61 kişi, Belçika yüzde 1 artışla 5 bin 242 kişi, Danimarka yüzde 22 artışla 3 bin 816 kişi.Antalya turizminde 2025 yılının 11 aylık döneminde, tüm zamanların rekor yılı olan 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik artışla yeni bir rekora imza atıldı. Kente bu dönemde 192 ülkeden turist geldi. 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasındaki 11 ayda Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyon 795 bin 32 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki artış 188 bin 324 oldu. Rus ve Alman turistlerin en önemli iki kaynak pazar olduğu kentte bu yıl 11 aylık dönemde gelen her 2 turistten biri Rus veya Alman.Bu yıl 11 aylık dönemde Antalya'yı en çok Rus turistler tercih etti. Rusya Federasyonu'ndan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artışla 3 milyon 998 bin 425 turist, tatilini Antalya'da geçirdi. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 25,3 olurken, kente gelen her 4 turistten birini Rus turist oluşturdu. Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılında 2,9 milyona kadar gerileyen Rus turist sayısındaki trend, 2023 ve 2024 yıllarının ardından 2025 yılı 11 aylık dönemde 135 bin artışla yükselişini devam ettirdi.Antalya turizminde Rusya ile birlikten önemli iki pazardan biri olan Almanya, bu yıl 11 aylık toplamda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1'lik artışla toplamda 3 milyon 471 bin 152 turist sayısına ulaştı. Alman turistlerin toplam turizmdeki payı ise yüzde 22 olarak kaydedildi. Kente gelen her 5 turistten biri Alman oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Alman turist sayısındaki artış 34 bin 807 oldu.Son yıllarda Antalya'da Rusya ve Almanya'nın yanında 1 milyon üzerinde turist sayısına ulaşarak ana pazarlar arasına katılan iki ülke ise İngiltere ve Polonya oldu. Üçüncü sıradaki İngiltere'den 1 milyon 525 bin 124 turist geldi. İngiliz turistlerin toplamdaki payı yüzde 9'u aşıyor. Dördüncü sıradaki Polonya'dan yüzde 1,2'lik artışla 1 milyon 270 bin 848 kişi gelirken, bu ülke vatandaşlarının toplamdaki payı yüzde 8 oldu.Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonyalı turistlerin ardından Antalya'yı en çok tercih edenler sıralamasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulunuyor. Bu yıl 11 aylık dönemde yüzde 8,7 oranlık artışla toplam 1 milyon 30 bin 847 gurbetçi turist ağırlandı. Yurt dışındaki Türk vatandaşların Antalya'daki tatil alışkanlıkları da geçen yıllara göre 11 aylık dönemde en yüksek rakamına ulaştı.Hollanda yüzde 5 düşüş 459 bin kişi. Ukrayna yüzde 23 artış 421 bin kişi. Romanya yüzde 3 düşüş 412 bin kişi. Kazakistan yüzde 15 düşüş 375 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 3 düşüş 289 bin kişi. Litvanya yüzde 100 artış 250 bin kişi. Slovakya yüzde 7 düşüş 200 bin kişi. Danimarka yüzde 1 düşüş 197 bin kişi. Belçika yüzde 1 düşüş 188 bin kişi. Avusturya yüzde 4 artış 186 bin kişi. Belarus yüzde 1,8 artış 185 bin kişi. Moldova yüzde 1 düşüş 182 bin kişi. Fransa yüzde 1 artış 177 bin kişi. İsviçre yüzde 2 artış 166 bin kişi. İsveç yüzde 2 düşüş 158 bin kişi. Macaristan yüzde 1 düşüş 135 bin kişi. Norveç yüzde 6 düşüş 115 bin kişi. Letonya yüzde 11 artış 94 bin kişi. Estonya yüzde 18 artış 92 bin kişi. Sırbistan yüzde 13 düşüş 71 bin kişi.