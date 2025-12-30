Kar hayatı durdurdu! Bu illerde okullar tatil edildi

Siirt Valiliği, gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda okulların il genelinde yarın tatil edildiğini duyurarak, 'Sevgili öğrencilerim, son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik.Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın İl genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum' dedi.