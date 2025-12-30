İstanbullulara “Salı” uyarısı! Lodosla birlikte geliyor

İstanbul için bugün dikkat çeken bir hava durumu uyarısı yapıldı.Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde lodosun etkisini artırmasıyla birlikte yağışlı hava etkili olacak.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yağışları netkili olacağı saatleri açıkladı.Hava Forum, X hesabından bugün 20.00-22.30 saatleri arasında lodosla birlikte yağışların etkili olacağını duyurdu.Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“İstanbullular salı lodos yiyeceğiz. Lodosla birlikte akşam saatlerinden itibaren megakente yağmur giriş yapacak. Özellikle 20.00-22.30 arası sağanak şakır şakır şeklinde yağacak. 31 Aralık ve 1 Ocak sıcaklık kar değerlerinde olacak ama yağış durumu halq belli değil, takipteyiz.”