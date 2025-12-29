Eski Rapçi Başbakan Adayı Oldu!

Nepal'de Mart ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde iki popüler lider yeni bir ittifak kurdu.Bu ittifak, ülke siyasetine otuz yılı aşkın süredir hakim olan eski partilere meydan okuyacak.Popüler bir yetkili olan ve rapçi iken Katmandu Belediye Başkanlığına yükselen Balendra Shah, namı diğer Balen, parti yetkililerinin açıklamasına göre, eski bir televizyon sunucusu ve siyasetçi olan Rabi Lamichhane liderliğindeki Rastriya Swatantra Partisi'ne (RSP) katıldı.Yapılan anlaşmaya göre, 5 Mart seçimlerinin kazanılması halinde 35 yaşındaki Balen'in başbakan olacağı, Lamichhane'nin ise parti başkanı olarak kalacağı belirtildi.Her iki lider de, Eylül ayında yolsuzluğa karşı düzenlenen ve 77 kişinin ölümüne yol açan, Başbakan KP Sharma Oli'nin istifasına neden olan 'Z Kuşağı' önderliğindeki protestolar sırasında dile getirilen talepleri ele alacaklarına söz verdiler.Uzmanlar, ülkede tanınmış bir rapçi olan ve gençleri etkileyebilecek bir ismin siyasi arenaya girişini akıllıca ve stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.Seçim komisyonu, Nepal'in 30 milyonluk nüfusunun yaklaşık 19 milyonunun seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor.Protestoların ardından, çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık bir milyon seçmen daha oy kullanma hakkına sahip oldu.Protestoların ardından Balen dikkatleri üzerine çekti ve Eylül protestolarına öncülük eden gençlerin gayri resmi lideri oldu.Ayrıca, eski Başyargıç Sushila Karki'nin oylamayı denetlemek üzere kurduğu geçici hükümetin oluşturulmasına da yardımcı oldu.İstifaya zorlanan Başbakan Oli'nin Nepal Komünist Partisi ve merkezci Nepal Kongresi partisi, son otuz yılın büyük bölümünde iktidarı paylaştı.Bu güçlü iktidarın Balen tarafından zorlu bir mücadeleye maruz bırakılması bekleniyor.