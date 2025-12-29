Bu Alışkanlık Saçları Mahvediyor!

Chris McMillan, 40 yıldır sürdürdüğü saç sektöründe edindiği bilgi birikimleri ve onlarca yıllık deneyimlerini sosyal medya hesabından 'Saçınızı mahveden en önemli 5 alışkanlık' notu ile paylaştı.McMillan, günlük hayatta fark edilmeden sürdürülen bazı alışkanlıkların, zaman içerisinde saçlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini vurguladı.McMillan'ın paylaştığı önemli bilgilere göre dramatik hatalardan ziyade rutin haline gelen küçük yanlışlar saçın genel sağlığının zayıflamasına ve uzun vadede kırılma, cansızlık ve dökülme gibi sorunlara zemin hazırlamış oluyor.Saçlarınızı tararken, elinize gelen ilk fırçayı değil saç tipinize uygun olan fırçayı seçmenin sandığınızdan daha da önemli olduğunu vurgulayan McMillan, 'doğru fırçayı kullanabilmek için saç tipinizi keşfetmenin' öneminden bahsetti.Saç dokuları birbirinden farklıdır ve her biri farklı bir tarak ile taranmalıdır. Saç tipinizze uygun olmayan bir fırça kullanmak, basit bir saç açma işleminin kırılma ile sonuçlanmasına neden olabilir.Saç tarama yalnızca şekillendirme ile ilgili değildir; aynı zamanda saç derisinin büyümesini uyararak ve kan dolaşımını artırarak saçların sağlıklı olmasına yardımcı olur.En büyük bir diğer hata, yanlış tarak ile tarama işlemini aceleyle yapmaktır. Saçları hızlı hızlı taramak saçınızın kırılmasına neden olabilir.Size en uygun ve doğru saç yıkama sıklığını keşfetmek oldukça önemlidir çünkü hem aşırı hem de yetersiz yıkama saça ciddi zarar verebilir.McMillan, sorunu iki açıdan şu sözlerle özetliyor: 'Saçınızı çok fazla yıkarsanız, saçınız ve saç deriniz kurur. Yetersiz yıkama ise kir ve ürün kalıntılarının saç derisinde birikmesine neden olur.'McMillan'ın tavsiyesi ise sağlıklı bir dengeyi korumak için saçınızı haftada 2 ila 3 kez yıkamanızı öneriyor.Sıklıkla bakımı ihmal edilen saç derisinin aslında sağ sağlığında oldukça kritik bir rol oynadığını belirten McMillan, 'Saçlarımız saç derimizden uzadığından dolayı sağlıklı saç derisi, sağlıklı saç demektir' diyor.Saç derisini ihmal etmek, çıkan saçların en başından itibaren olumsuz etkilenmesini anlamına gelir. Birçok insan sadece saç uzunluğuna odaklanırken birikme, tahriş veya sağlıksız saç derisi koşulları gibi sorunları göz ardı eder.McMillan, saçınızı korumadan her gün ısıtmalı şekillendirme cihazları kullanmanın büyük bir hata olduğunu vurguladı.'Isıtmalı şekillendirme aletlerini her zamankinden daha fazla kullandığımız için her türlü koruma gerçekten önemli' diyen McMillan, uygun koruma olmadan uygulanan ısının ipek bir bluzu çamaşır suyuyla yıkamaya benzetiyor.Bu basit benzetme, hasarı önlemek için ısı korumasının neden hayati önem taşıdığını tam olarak gösteriyor.Bazı insanlar, saçlarına ağırlık veya yağlanma yapacağından endişe ederek saç ürünlerinden uzak duruyorlar.Chris McMillan, bu yanlış anlaşılmayı 'Doğru kullanıldığında, ürünler sizin dostunuzdur. Parlaklık verirler ve ısıya karşı koruyucudurlar' sözleriyle açıklıyor.Bu alışkanlıklardan herhangi birini düzenli olarak yapıyorsanız, iyi haber şu ki hasar geri döndürülemez değil.Yapacağınız küçük ve tutarlı değişikliklerle, saçlarınızın birkaç hafta içinde daha sağlıklı görünmeye başlayacak.