Altında rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar oldu?

Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 27 Aralık Cumartesi gününü de yükselişle açtı. Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar da piyasadaki hareketliliği araştırmaya başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Aralık 2025 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.249,70 TLGram Altın Satış: 6.250,52 TLÇeyrek Altın Alış: 10.074,00₺Çeyrek Altın Satış:10.368,00₺Yarım Altın Alış: 20.130,00₺Yarım Altın Satış: 20.731,00₺Tam Altın Alış:40.346,77₺Tam Altın Satış: 41.150,56₺22 Ayar Bilezik Alış: 5.739,75₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.778,34₺