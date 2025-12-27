Altında rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde vites artıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 27 Aralık Cumartesi gününü de yükselişle açtı. Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar da piyasadaki hareketliliği araştırmaya başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Aralık 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.249,70 TL
Gram Altın Satış: 6.250,52 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.074,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.368,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.130,00₺
Yarım Altın Satış: 20.731,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış:40.346,77₺
Tam Altın Satış: 41.150,56₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.739,75₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.778,34₺
