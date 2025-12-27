  • USD: 42,77 - 42,84
Altında rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde vites artıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ekleme: 27.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:29 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.249,70 TL
Gram Altın Satış: 6.250,52 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.074,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.368,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.130,00₺
Yarım Altın Satış: 20.731,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış:40.346,77₺
Tam Altın Satış: 41.150,56₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.739,75₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.778,34₺