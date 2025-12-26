Özel Hastanede Anestezi Faciası! Genç Kız...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, özel hastanede anestezi faciası...Kızıltepe ilçesinde ağabeyi ile bir düğün salonunun işletmeciliğini yapan Sara Çelik, uzun süredir yürümekte zorluk çekiyordu.Bunun üzerine Çelik, sol kalça kemiğindeki ağrı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.1 Kasım'da kalça kemiği çıkığı teşhisiyle ameliyata alınan Sara, anestezinin ardından fenalaştı.Kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirtilen Sara, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, kurtarılamadı.Ailesi, olayda özel hastanenin ihmalleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Sara Çelik'in annesi Beşire Çelik, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını isteyerek, şöyle dedi:Benim kızım sapasağlamdı, hiçbir şeyi yoktu. Sadece sol kalça kemiğinde ağrı vardı. Onu hastaneye götürdük, kalça çıkığı ameliyatı yapacaklardı. Herhangi bir hastalığı da yoktu. Sağ olarak girdiği hastaneden ölüsü çıktı. Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce ‘Kalp krizi geçirmiş' dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, sapasağlamdı.Burada ihmal var, ben şikayetçiyim ve onları Allah'a havale ediyorum. Allah onun hakkını bırakmasın. Ben onlardan şikayetçiyim. Benim canım yandı, kızım öldü, başka kimsenin canı yanmasın. Onun için söylüyorum, bu ihmallerin cezasız kalmaması lazım. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekeni yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum. Sabah, akşam ağlıyorum. Kızım sapasağlamdı, kızımı öldürdüler. O benim kızımdı, arkadaşımdı, her şeyimdi. Onsuz sabrım gelmiyor. Onu ne zorluklarla büyüttüğümü herkes biliyor. Bir bebek gibi ona bakıyordum, ona hakkımı helal ediyorum. Onu Allah'a emanet ediyorum.Sara'nın ağabeyi Ömer Faruk Çelik ise kardeşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, şu sözleri sarf etti:Kardeşim kalça çıkığı ameliyatı olacaktı. Özel hastane ile görüştük, ‘basit bir operasyon' deyip ameliyat günü verdiler. 1 Kasım'da hastaneye yatışını yaptık. Onu ameliyata aldılar, ameliyat hazırlığı yapılırken bize gelip kalbinin durduğunu ve her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Ameliyat başlamadan önce doktorlar dışarıda çay, kahve içiyordu. Anestezi doktoru orada değildi, işlerini teknikerlere bırakmışlardı.‘Mavi kod' dediler, tabii biz mavi kod nedir bilmiyorduk. Doktorlar koşmaya başladılar, sonra kardeşimin kalp krizi geçirdiğini söylediler. Boğazını deldiklerini ve içine tüp bıraktıklarını söylediler. Sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, bize basit bir ameliyat dediler. Sözlerine güvenerek kardeşimi onlara teslim ettik. Diri koyduk, ölü çıkardık. Onları devletime ve Allah'a havale ediyorum. Kaçak çalıştırdıkları bir doktor var, Bitlis'ten gelip ameliyatlara giriyor. Vergi vermemek için de elden para alıyorlar. Doktorlar başta olmak üzere hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar takip edeceğim, bu işin peşini bırakmayacağım.Ailenin avukatı Yusuf Onay da adli ve idari soruşturma sonrasında ihmali bulunan kişi veya kişilerin cezalandırılacaklarını belirterek, “Sara Çelik'in vefatı ile ilgili adli süreç, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş durumda. Biz olayla ilgili ihmali bulunan kişilerin soruşturulması ve varsa bir ihmalin ortaya çıkarılması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma şu an derdest olmakta olup, titizlikle devam etmektedir.Aynı zamanda adli bir şikayette de bulunduk. İşin adli boyutu da ayrı bir tarafta soruşturulmakta, bu ihmalde ihmali bulunan kişi veya kişiler her kimse adli ve idari soruşturma sonrasında ortaya çıkacaktır. Soruşturma sonrası bu kişilerin cezalandırılması ve hukukun tesis edileceğine olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.