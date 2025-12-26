İzmir'de FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenledi.Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.Operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.