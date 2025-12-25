12 Yaşındaki Genç Yazardan Alkışlanacak Hareket: Kitabının Geliri Filistinli Çocuklara!

İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Efe Pehlivan, 'Kayıp Diyarın Anahtarı' serisinin ikinci kitabını okurlarıyla buluşturdu. Henüz ortaokul çağında olmasına rağmen iki kitap kaleme alan genç yazar, elde edeceği gelirin bir kısmını Filistin'deki yaşıtlarına bağışlayacağını duyurarak gönülleri fethetti.Annesi ev hanımı, babası tekstil işçisi olan Efe'nin yazarlık serüveni, 6-7 yaşlarında başlayan okuma tutkusuyla şekillendi. Ağabeyinin teşvikiyle hayal gücünü kağıda dökmeye karar veren genç yetenek, ilk kitabını 6 aylık yoğun bir emeğin sonucunda tamamladı. Ailesinin büyük desteğini alan Efe, kısa süre önce serinin ikinci kitabını da yayımlayarak yazarlık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Kitaplarında evini kaybetmiş bir prensesin maceraları üzerinden evrensel temaları işleyen Efe, eserlerinin amacını şu sözlerle özetliyor:'İnsanların hayat yolculuklarında karşılaştıkları zorluklara karşı mücadeleci olmaları gerektiğini, azmin ve pes etmemenin önemini anlatmak istedim. Umut ve vazgeçmemek, insanı hedeflerine ulaştıran en büyük etkendir.'Haberlerde izlediği görüntülerden derin üzüntü duyduğunu belirten genç yazar, sosyal duyarlılığıyla örnek oldu. Efe, 'Haberlerde yaşıtlarımın yardım çığlıklarını görünce çok etkilendim. Onlar için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim ve yeteneğimi onlar için kullanmaya karar verdim,' dedi.'Kayıp Diyarın Anahtarı' serisinin ilk kitabından elde ettiği geliri ikinci kitabının masrafları için kullanan Efe, yeni kitabıyla birlikte Filistinli çocuklara destek olmayı hedefliyor.Klasiklerden çizgi romanlara, tarihten bilimsel yayınlara kadar her türü ilgiyle takip eden Efe Pehlivan'ın kitapları, şu an için geniş platformlarda satışta olmasa da genç yazar, kendi imkanlarıyla bastırdığı eserlerini çevresindeki okurlara ulaştırıyor.