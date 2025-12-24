  • USD: 42,74 - 42,82
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı!Edinilen bilgilere göre, Çetinler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan Süleyman İ. (51), Faiz İ. (55), Semire İ. (52) ve Abdi İ. (53) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.