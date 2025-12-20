  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kıraathanenin tavanı çöktü! Yaralılar var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavan çöktü. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.12.2025 - 16:18 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Kıraathanenin tavanı çöktü! Yaralılar varSelahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak'ta bulunan kıraathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandaki üst kaplama aniden koparak masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kıraathanenin tavanı çöktü! Yaralılar var

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.