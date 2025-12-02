Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! İlk toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılki yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan sendikalara seslendi. Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" diye konuştu. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, komisyonda yer alan işveren ve işçi konfederasyonlarına resmi yazı göndereceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. İlk toplantıda süreç takvimi netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, ilk toplantısının ne zaman yapılacağına dair, 'İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak' diye konuştu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmak istemeyen sendikalara ilişkin de Işıkhan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.Işıkhan, işçi tarafıyla temas olup olmadığına ilişkin de, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz' dedi.