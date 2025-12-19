TIR'ın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hevi Malgaz TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 112 Acil yardım merkezine yapılaniİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı kadın Malgaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hevi Malgaz'ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya sebep olan TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.