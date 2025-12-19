Ticari takside torpido ve kolçak hırsızlığı! Müşteri gibi bindi, 15 bin lirayı çaldı...

Ankara’da bir ticari takside yaşanan hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. Müşteri gibi taksiye binen bir kadın şahsın, sürücüye ait 15 bin lira nakit parayı çaldığı anlar yapılan çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ'da bir ticari takside meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, müştekiye ait 15 bin lira nakit paranın çalındığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren şahsın T.K. isimli kadın olduğu tespit edildi.TORPİDO VE KOLÇAKTAN PARALARI ALDIŞüpheli T.K.'nin ticari taksinin ön koltuğuna müşteri gibi bindiği, yanında bulunan çantayı kamufle aracı olarak kullandığı ve 4 bin lirayı kolçak içerisinden, 11 bin lirayı ise torpido gözünden alarak toplamda 15 bin lirayı çaldığı belirlendi. Şahsın hırsızlığın ardından soğukkanlı bir şekilde taksiden indiği tespit edildi.KISKIVRAK YAKALANDIHırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli T.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.