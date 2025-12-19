Kübranur Uslu Kimdir? Evli mi? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor?

Kübranur Uslu, mimarlık ve restorasyon alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan, aynı zamanda medya ve siyaset dünyasında da aktif rol oynayan çok yönlü bir isimdir. Gerek akademik başarıları gerekse mesleki kariyeriyle dikkat çeken Uslu, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini koruma konusundaki projeleriyle tanınıyor. Peki, Kübranur Uslu kimdir? Evli mi, kaç yaşında, nereli? Hangi üniversiteden mezun, hangi alanlarda çalışıyor ve görevi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...1994 doğumlu olan Kübranur Uslu, 2024 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Aslen nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Eğitim hayatındaki başarıları ve kariyerindeki çeşitlilik, onu farklı disiplinlerde uzmanlaşmış bir isim haline getirmiştir.Uslu, mimarlık eğitimi alarak başladığı akademik yolculuğunu restorasyon alanındaki uzmanlık çalışmalarıyla zenginleştirmiştir. Sadece bir mimar değil, aynı zamanda medya dünyasında çalışan bir spiker ve editör, siyasette aktif bir meclis üyesi ve kültürel projelere imza atan bir girişimcidir.Kübranur Uslu, 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitiminde elde ettiği yüksek başarılar sayesinde Çift Anadal Programı'na kabul edilmiş ve İnşaat Mühendisliği eğitimi de almıştır. İki disiplini bir arada yürüten Uslu, bu süreçte hem teorik hem de pratik bilgi birikimi kazanmıştır.Mimarlık lisans eğitiminin ardından, İTÜ'de Restorasyon Programı üzerine yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisans tezi olarak, İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Balat İstipol Sinagogu'nun Koruma Projesi üzerinde çalışmıştır. Bu proje, özellikle ahşap yapıların korunması ve dini yapıların restorasyonu konularında derin bir uzmanlık kazanmasını sağlamıştır. Kültürel mirasın korunmasına olan ilgisi, akademik çalışmalarıyla birleşerek mesleki kariyerine yön vermiştir.Mimarlık ve RestorasyonEğitim hayatını tamamladıktan sonra, Kübranur Uslu kendi ofisini kurarak mimarlık ve restorasyon alanındaki projelerine odaklanmıştır. Tarihi yapıların korunması ve restore edilmesi üzerine çalışan Uslu, bu alandaki bilgi ve deneyimini hayata geçirdiği projelerle pekiştirmiştir. Restorasyon alanında edindiği uzmanlık, onu sektörde öne çıkan bir isim haline getirmiştir.Kübranur Uslu'nun kariyerindeki bir diğer önemli alan ise medya sektörüdür. Ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında editörlük ve muhabirlik yaparak medya dünyasına adım atmıştır. Bunun yanı sıra, TRT 2 için hazırlanan Restorasyon 101 programında editörlük yapmıştır. Habertürk TV'de ise spikerlik görevi üstlenerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Medya dünyasındaki bu deneyimleri, iletişim becerilerini geliştirmesine ve toplumla etkili bir şekilde bağ kurmasına olanak tanımıştır.Kübranur Uslu, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Siyaset dünyasında aktif bir rol üstlenen Uslu, İBB Meclisi'nin en genç üyesi olarak dikkat çekmiştir.İBB Harita Komisyonu Başkan Vekilliğiİştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkan VekilliğiBeyoğlu Belediyesi'nde Encümen Üyeliğiİmar Komisyonu ÜyeliğiKültür ve Sanat Komisyonu ÜyeliğiBu görevleri kapsamında, İstanbul'un gelişimine katkıda bulunacak birçok projede yer almıştır. Özellikle kültür ve sanat faaliyetlerine duyduğu ilgi, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını koruma projelerinde önemli bir rol oynamıştır.Kübranur Uslu'nun özel hayatıyla ilgili olarak evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuya açık kaynaklarda, evliliği veya özel yaşamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.Kübranur Uslu, yoğun iş temposuna rağmen kişisel yaşamında hobilerine de zaman ayırmaktadır. Özellikle İstanbul Boğazı'nda kano yapmak ve seyahat etmek en sevdiği aktiviteler arasında yer almaktadır. Seyahatleri sayesinde farklı kültürleri tanıma ve bakış açısını genişletme fırsatı bulmaktadır.