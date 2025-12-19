Kasım Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İş insanı Kasım Garipoğlu hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzenidir.1985 yılında İstanbul'da doğan Garipoğlu, iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğludur.Uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındı.Yakalama kararı, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında alındı. Soruşturmanın çok sayıda ismi kapsadığı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Uyuşturucu operasyonu kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır” ifadelerine yer verildi.Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından gözler emniyet birimlerinin yürüteceği çalışmalara çevrildi. Soruşturmada yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.