Kasım Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İş insanı Kasım Garipoğlu hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Peki, iş insanı Kasım Garipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kasım Garipoğlu kimdir?
Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzenidir.
1985 yılında İstanbul'da doğan Garipoğlu, iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğludur.
Yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındı.
Soruşturmanın kapsamı genişledi
Yakalama kararı, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında alındı. Soruşturmanın çok sayıda ismi kapsadığı öğrenildi.
Başsavcılıktan resmi açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Uyuşturucu operasyonu kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Gözler yeni gelişmelerde
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından gözler emniyet birimlerinin yürüteceği çalışmalara çevrildi. Soruşturmada yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.