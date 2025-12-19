Dev böcek şehri istila etti! Uzmanlar nedenini açıkladı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve çevresindeki metropol bölgelerinde son günlerde sıradışı olaylar meydana geliyor. Devasa böceklerin şehri işgale başlamasıyla vatandaşların balkonlarını, avlularını ve sokaklarını sardı. Böceklerle karşılaşan vatandaşlar, endişelerini sosyal medya platformlarında dile getirdi.Halk tarafında 'istila' paniğine yol açan böceklerin aslında zararsız olan su böcekleri olduğu anlaşıldı. Ülkeyi harekete geçiren su böceklerinin istilaya kalkışmasının arkasındaki nedenler:Sosyal medyada kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar ve 'Her yer bu korkunç böceklerle dolu!' yorumları sonrası Şehrin Çevre Müsteşarlığı'ndan 'oh' dedirten bir açıklama geldi.Uzmanlar, yaşanan durumun bir 'istila' olmadığını, tamamen mevsimsel ve çevresel faktörlerden kaynaklanan bir popülasyon patlaması olduğunu vurguladı.Şehir yönetiminden yetkililer, bu artışın ana nedenlerini şu şekilde sıraladı:Son günlerde bölgeyi etkisi altına alan yüksek nem oranları.Üst üste yağan şiddetli yağmurların üreme alanlarını genişletmesi.Sığ suların bu doğal sakinleri, göç ederken veya yer değiştirirken şehir ışıklarına çekilerek evlerin balkonlarına ve pencerelerine ulaşıyor.Halk arasında yanlışlıkla hamam böceği ile karıştırılan bu canlılar, aslında tatlı su ekosisteminin bir parçası olan Belostomatidae familyasına ait sucul böceklerdir.Bu böcekler insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaz ve herhangi bir zehir taşımazlar.Rahatsız edildiklerinde ısırabilirler (acı verici olabilir), ancak bu tıbbi bir acil durum oluşturmaz.Uzmanlar, hava koşullarının değişmesi ve nemin azalmasıyla birlikte bu böceklerin doğal ortamlarına döneceğini veya sayılarının hızla azalacağını belirtiyor.Kullanıcılar şaşkınlıklarını şu sözlerle dile getirdi: 'Buenos Aires'te ömrümce böyle bir böcek görmedim!' Bir diğer kullanıcı ise evinin durumunu şu sözlerle özetledi: 'Dışarı adım atamıyorum, her yer bu böceklerle dolu. Bir uzman bunun nedenini açıklayabilir mi?'Şehir yetkilileri, evlerde görülen bu böceklerin 'ev zararlısı' kategorisinde olmadığını, bu nedenle ilaçlamaya gerek duyulmadığını, sadece ışıkların kapatılmasının veya pencerelerin kapalı tutulmasının yeterli olacağını hatırlattı.