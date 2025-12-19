  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne düşüşle başladı! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyonun ardından artan küresel risk iştahıyla geriledi. Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin olumlu gelişmelerle güçlenen dolarda altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Ekleme: 19.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne düşüşle başladı! Gram altın ne kadar oldu?Altın fiyatları ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyonun ardından artan küresel risk iştahıyla geriledi. Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin olumlu gelişmelerle güçlenen dolarda altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

ABD'de enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3,1 düzeyindeydi.

Altın fiyatlarının cazibesini azaltan gelişmelerden ötürü gram altın yeniden 6000 TL'den uzaklaştı.

Gram altın 5,945 TL

Çeyrek altın 9,585 TL

Yarım altın 19.152 TL

Cumhuriyet altını 39,815 TL

ONS altın 4,326 dolar