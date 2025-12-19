Altın güne düşüşle başladı! Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyonun ardından artan küresel risk iştahıyla geriledi. Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin olumlu gelişmelerle güçlenen dolarda altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.
ABD'de enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3,1 düzeyindeydi.
Altın fiyatlarının cazibesini azaltan gelişmelerden ötürü gram altın yeniden 6000 TL'den uzaklaştı.
Gram altın 5,945 TL
Çeyrek altın 9,585 TL
Yarım altın 19.152 TL
Cumhuriyet altını 39,815 TL
ONS altın 4,326 dolar
