Alacak Verecek Davasında Kan Aktı!

Zonguldak'ta alacak verecek kavgasında kan döküldü.Kavga sırasında Serkan Akdal, Murat Dereli tarafından bıçaklandı.Kavga sırasında şüpheli Murat Dereli'nin, Serkan Akdal tarafından aşağılandığı öne sürüldü.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından, Dereli'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.'Kasten Öldürme' suçlamasıyla sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirilen Dereli, gazetecilerin sorusu üzerine '3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim.' dedi.Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.Dereli'nin, 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012 yılında cezasını tamamlayarak serbest kaldığı öğrenildi.Ayrıca Murat Dereli'nin, geçmişte Anavatan Partisi'nde Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu, yakın dönemde ise farklı bir siyasi parti adına il başkanlığı görevine getirildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımlarının bulunduğu belirlendi.Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde meydana geldi. Serkan Akdal ile Murat Dereli arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Murat Dereli'nin bıçak kullandığı, Serkan Akdal'ın vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı tespit edildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Akdal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından kaçan Murat Dereli, Yayla Mahallesi'nde saklandığı ağaçlık alanda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.