Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 6 bin 621 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.