Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da, minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 18.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:15 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralıKaza, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 34 CSY 949 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden 44 AED 762 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada N.D., F.Y. ile M.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan M.E.Y.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.