Çocukların Oyunu Böyle Bitti!
Avcılar'da çakmala oynayan çocukların çıkardığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evin salonunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı.
İddiaya göre; anne ve babası dışarıda olan iki çocuk, ağabeyleri başka odada olduğu sırada çakmakla oynamaya başladı.
ÇOCUKLAR KURTARILDI
Koltuğun alev alması üzerine küçük çocuk ağabeyinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Evi zamanında terk eden çocuklar yangından yara almadan kurtuldu.
EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekiplerince diğer odalara sıçramadan söndürülürken evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
