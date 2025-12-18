Çocukların Oyunu Böyle Bitti!

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı.İddiaya göre; anne ve babası dışarıda olan iki çocuk, ağabeyleri başka odada olduğu sırada çakmakla oynamaya başladı.Koltuğun alev alması üzerine küçük çocuk ağabeyinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Evi zamanında terk eden çocuklar yangından yara almadan kurtuldu.Yangın itfaiye ekiplerince diğer odalara sıçramadan söndürülürken evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.