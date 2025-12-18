  • USD: 42,66 - 42,74
Bitlis’te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde metamfetamin, peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 15 bin TL para ele geçirildi.

Bitlis’te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklamaGüroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 