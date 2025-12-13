Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Hedef 100 milyar dolar

Üst düzey temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Bolat, Lutnick ile bir araya gelerek Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktardı.Karşılıklı fayda temelinde stratejik ortaklığı çok daha güçlü bir zemine taşıyacaklarına inandıklarını belirten Bolat, 'Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız' değerlendirmesinde bulundu.Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptıkları görüşmede ise Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.Türkiye'nin ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, 'Görüşmemizin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz' ifadesini kullandı.Washington'daki temaslarını sürdüren Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini de aktardı.Görüşmede Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir.