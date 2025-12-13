Milli piyango bileti almadan önce mutlaka bakın! Sahteyi ele veren detay…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesinde artan Milli Piyango bileti satışlarıyla birlikte vatandaşları sahte bilet tehlikesine karşı uyardı.Büyük ikramiyenin cazibesinin dolandırıcıları da harekete geçirdiğini belirten Palandöken, güvenli alışveriş için önemli hatırlatmalarda bulundu.Yaklaşık 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin ilgiyi artırdığını ifade eden Palandöken, bu dönemde korsan satışların da yaygınlaştığına dikkat çekti.Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilet alırken mutlaka ruhsatlı ve sabit noktalarda hizmet veren Milli Piyango bayilerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.Palandöken, biletlerin üzerinde yer alan hologramların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, yalnızca Merkez Bankası izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen ruhsatlı bayilerden bilet alınmasının önemine dikkat çekti.Yetkisiz noktalardan yapılan alışverişlerin ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini ifade etti.Vatandaşlara satıcıların ruhsat belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri çağrısında bulunan Palandöken, “Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde.” dedi.