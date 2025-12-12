Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,99 puan ve yüzde 0,41 artışla 11.279,65 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 59,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,68 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 6,11 ile madencilik oldu.